Câmera flagra mulher sendo abusada em Apucarana

Ao verificar as imagens da câmera de segurança de sua loja, um comerciante de Apucarana encontrou uma situação assustadora e acabou acionando a Polícia Militar (PM), nesta terça-feira (8).

No vídeo, conforme o relatório, um homem tenta fazer sexo com uma mulher caída, aparentemente desmaiada, nas proximidades do estabelecimento comercial, localizado no centro da Cidade Alta.

Ao verificar o vídeo, a Polícia Militar (PM) confirmou o que o solicitante dizia e verificou que nas imagens a mulher estava aparentemente desmaiada e que o autor tentava fazer sexo com ela. Além disso, segundo a PM, o homem tira as roupas da vítima e posteriormente, é interrompido por pedestres que passavam pelo local no momento.

Ao ver as imagens, os policiais identificaram o autor e realizaram patrulhamento pela região do estabelecimento, mas ninguém foi encontrado. A PM relata ainda que foi orientado a testemunha a guardar as imagens para possíveis providências.