Câmera flagra momento que homem furta loja de doces em Apucarana

Uma câmera de segurança flagrou o momento que um homem furta uma loja doces em Apucarana, no norte do Paraná. O caso aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira (23) em uma loja localizada na rua Ponta Grossa, no centro da cidade. Veja o vídeo abaixo.

De acordo com a Polícia Militar (PM) o vigilante da loja relatou que percebeu o furto após o alarme do local ser disparado. Logo em seguida o proprietário do estabelecimento também chegou até o local.

Ainda segundo a PM, para cometer o furto, o criminoso quebrou o rebite da porta de acesso, conseguiu pegar alguns doces e saiu correndo. No vídeo é possível ver a ação do homem. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) um patrulhamento foi feito, mas ele não foi encontrado.

