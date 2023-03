Câmera flagra ladrão tentando arrombar comércio em Apucarana

Da Redação

Uma câmera de segurança flagrou a ação

Uma câmera de segurança flagrou uma tentativa de arrombamento contra um comércio localizado na Avenida Carlos Schmidt em Apucarana. A porta do local ficou bastante danificada. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (7).

Pelas imagens é possível perceber que o ladrão usa um pé de cabra para arrombar a porta. De acordo com a proprietária do espaço, o bandido ficou quase uma hora tentando entrar no comércio.

Ainda de acordo com a comerciante, quando ela chegou para trabalhar percebeu os danos e verificou as imagens de segurança. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

O local já foi invadido aproximadamente cinco vezes e a segurança foi reforçada.



Outro crime

Uma mulher que mora em Apucarana foi rendida por um ladrão armado com faca. A vítima chegou do trabalho e encontrou o criminoso dentro da residência dela. Um carro e diversos objetos foram roubados.

A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 14h10 para atender a ocorrência na Avenida Iguaçu, próximo da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima contou que ao entrar na casa, o ladrão pegou uma faca da cozinha dela e fez várias ameaças de morte. O criminoso obrigou a mulher a carregar objetos da residência e colocar no carro da família.

