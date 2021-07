Da Redação

Câmera flagra ladrão que caiu e quebrou a perna em Apucarana

Vídeos que circulam em grupos de WhastApp nesta segunda-feira (12), mostram a fuga de dois ladrões que invadiram uma casa em Apucarana, no norte do Paraná. Um dos assaltantes quebrou a perna ao pular o muro da residência e foi preso.

continua após publicidade .

Pelas imagens é possível perceber que o suspeito após pular o muro, até tenta correr, mas cai novamente na calçada. O parceiro até tenta ajudá-lo, mas ele perde o equilíbrio. Veja.

continua após publicidade .

O crime:

O assalto aconteceu na tarde de sábado (10) na Avenida Iguaçu. De acordo com o relatório da Polícia Militar (PM), um idoso de 79 anos acionou a polícia depois de ser surpreendido por dois ladrões dentro da sua residência. A vítima relatou que os homens deram voz de roubo e exigiram a chave do veículo do morador.

Um dos ladrões pegou uma faca da residência e ameaçou de morte a vítima e sua esposa e o agrediram, causando um ferimento em seu lábio.

continua após publicidade .

Os ladrões ainda pegaram a carteira contendo documentos pessoais e dinheiro da vítima e o celular da esposa dele e fugiram pela frente da residência pulando o muro do portão. Logo em seguida alguns vizinhos da vítima relataram que um dos homens teria fraturado a perna no momento da fuga e então entrou em um salão de cabeleireiro para se esconder da equipe policial, pois não tinha condições de andar.

O suspeito ferido, de 31 anos, confessou ter participado do roubo. O outro suspeito conseguiu fugir. Uma equipe do SAMU encaminhou o suspeito para o Hospital da Providência e a vítima do roubo foi encaminhada pelo SAMU até a UPA