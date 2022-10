Câmera flagra ladrão furtando bicicleta de prédio em Apucarana; veja

Da Redação

Bicicleta, que custa em torno de R$ 4 mil, foi furtada de prédio em Apucarana

Uma câmera de segurança registrou um furto de uma bicicleta, que aconteceu na madrugada desta terça-feira (4), por volta das 3h30, em Apucarana. Um ladrão conseguiu entrar em um edifício, que fica localizado na Rua Doutor Oswaldo Cruz, na área central da cidade.

De acordo com a vítima, ele conseguiu entrar pela porta da entrada principal do prédio e foi direto ao estacionamento do edifício. Pelas imagens de monitoramento, que flagraram a ação do ladrão, é possível ver ele procurando algo e, quando encontra a bicicleta, corre em direção a ela e sai pedalando. Veja o flagrante:

null - Vídeo por: Reprodução

O criminoso teria puxado a maçaneta da porta do prédio e conseguido abri-la. Ainda segundo a vítima, que faz parte de um grupo de ciclistas da cidade, a bicicleta custa em torno de R$ 4 mil. Ela deve ir à delegacia de Apucarana para registrar um Boletim de Ocorrência.

