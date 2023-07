Câmera flagra ladrão fugindo após tentar invadir casa de ex-policial

Câmera na Rua Kishitaro Kayukawa flagrou a fuga do suspeito

Um ladrão teve seus planos frustrados ao tentar invadir uma residência no começo da tarde desta segunda-feira (24) no Jardim Europa, em Apucarana. O criminoso chegou a pular o muro da casa e acessar uma janela, mas durante a tentativa de arrombamento, deu de cara com a moradora, esposa de um ex-policial civil.

A fuga foi registrada por uma câmera de segurança. Pelas imagens, é possível ver o homem correndo pela Rua Kishitaro Kayukawa, onde mais duas quadras para cima entrou na garupa de uma motocicleta e conseguiu fugir, segundo as vítimas. Veja a filmagem:

Aposentado há três anos da Polícia Civil, e membro do Conselho Municipal de Segurança (Conseg), Renato Ernesto Calabrese contou que sua esposa gritou seu nome ao encontrar o suspeito no interior da casa. "Quando ele foi abrir a janela, minha esposa viu ele. Então, ele conseguiu escapar e alguém ajudou ele de moto", disse o ex-policial, que também estava na residência.

Renato foi superintendente na Polícia Civil em Apucarana, onde atuou por cerca de 17 anos. Ele não registrou um boletim de ocorrências, mas divulgou o flagrante do suspeito para alertar os moradores da região.

