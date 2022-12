Câmera flagra jovens sendo assaltados no centro de Apucarana; veja

Da Redação

Jovens estavam a pé quando foram surpreendidos pelos assaltantes

Uma câmera de segurança flagrou o momento que um assalto a mão armada foi registrado no centro de Apucarana, na noite do último sábado (3), na Rua Manoel G. Horta. Quatro jovens tiveram seus celulares e cartões de crédito roubados. Veja o vídeo abaixo.

Pelas imagens, é possível ver que dois assaltantes armados com pistolas chegam nas vítimas, anunciam o roubo, pegam os objetos e saem correndo. Após o roubo, os bandidos entraram em um Peugeot preto, ano 2006, e fugiram.

Depois do assalto, as vítimas conseguiram localizar os celulares com ajuda do GPS. Um foi encontrado próximo ao Hospital da Providência. O segundo na Praça Rui Barbosa. Outros dois foram encontrados pela polícia de Arapongas.

A equipe do canil da Polícia Militar realizou patrulhamento nas proximidades, mas não conseguiu localizar os suspeitos. Dois cartões roubados não foram recuperados. Segundo as vítimas, um dos suspeitos possui tatuagens no braço e rosto. A polícia trabalha para identificar os assaltantes.

Veja o flagrante:

null - Vídeo por: Reprodução

