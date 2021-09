Câmera flagra homem furtando veículo em Apucarana; veja

Da Redação

Uma câmera de segurança instalada em um comércio na Avenida América, no Jardim América, em Apucarana, flagrou um homem furtando um Corsa Classic, na tarde desta segunda-feira (27), em frente a uma loja de materiais de construção.

Um boletim de ocorrências foi registrado pelo proprietário do carro. Conforme o dono relatou à polícia, o veículo estava aberto e com a chave na ignição, no momento em que ele estava dentro do estabelecimento.

No vídeo, é possível ver que o suspeito, trajando uma camisa xadrez, percebe o veículo aberto e entra para cometer o crime. Em seguida, o ladrão ligou o carro e saiu no sentido para a Rua Emílio de Menezes.

Buscas foram realizadas pela Polícia Militar (PM), mas até o momento o veículo e o suspeito não foram localizados. O caso é investigado.