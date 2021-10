Da Redação

Câmera flagra furto de cofrinhos de doações em Apucarana

A câmera de segurança de uma lotérica em Apucarana, no norte do Paraná, flagrou o furto de um cofrinho de doações com moedas, que estava preso ao balcão por um cabo de aço. O crime aconteceu na manhã de quarta-feira (6). A Polícia Militar (PM) foi chamada.

continua após publicidade .

O que chama atenção, é que durante a tarde, a mesma pessoa, vestida com outras roupas, entrou na lotérica e furtou outro cofrinho de doações que são destinadas ao Hospital do Câncer de Londrina, também no norte do Estado.

Os cofrinhos estavam presos com um cabo de aço. Assista a ação:

continua após publicidade .

Câmera flagra furto de cofrinhos de doações em Apucarana - Vídeo por: tnonline

Até o momento o suspeito não foi encontrado.