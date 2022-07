Câmera flagra furto de carro no centro de Apucarana; veja

Da Redação

Por volta das 12h27, um homem com bermuda, blusa, boné se aproxima do veículo

Em uma ação bastante rápida, em aproximadamente 25 segundos, um carro, modelo Gol branco, foi furtado. O crime aconteceu no começo da tarde desta quarta-feira (13), em Apucarana, no centro do município. A Polícia Militar (PM) foi chamada.

A dona do carro contou que estacionou o Gol na Rua Irmã Eleutéria, foi para a área central e ao retornar, percebeu que o carro foi furtado. Uma câmera de segurança registrou a ação. Por volta das 12h27, um homem com bermuda, blusa, boné se aproxima do veículo e em poucos segundos abre a porta do Gol, depois sai dirigindo. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

O Gol, ano 96 placas AGM-6543 ainda não foi encontrado. Um Boletim de Ocorrência foi registrado. De acordo com a polícia, o ladrão que aparece no vídeo é suspeito de cometer outros furtos de veículos no centro de Apucarana. Denúncias podem ser repassadas através do 190 ou 181 (PM), 153 (GCM) ou (43)9-9604-9816 Polícia Civil.



Outro flagrante: Câmera registra furto de moto em Apucarana

Uma câmera de segurança flagrou o furto de uma motocicleta, modelo Honda C/100 Biz, azul. O crime aconteceu na Rua Gonçalves Dias, na Vila Ivone em Apucarana no final da manhã desta segunda-feira (11). A Polícia Militar (PM) foi chamada.

Pelas imagens é possível perceber que um homem usando boné se aproxima da moto, mexe na ignição e em poucos minutos consegue ligar a Biz. A dona da moto contou que não ficou 10 minutos no local. O vídeo foi compartilhado em grupos de WhatsApp. Para ver, clique aqui.

