Câmera flagra furto de carro em Apucarana; assista

Uma câmera de segurança registrou o furto de um carro, no Condomínio Cidade do Trabalho de Apucarana, localizado na região do Parque Bela Vista. O crime ocorreu nesta quinta-feira (25).

A gravação mostra o ladrão segurando um capacete e andando tranquilamente pelo local. Em poucos minutos ele escolhe o alvo e sai com o Palio preto, que estava estacionado no pátio da empresa.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e registrou a ocorrência. A pessoa que trabalha na empresa estacionou o Palio no período da manhã, para trabalhar, no final da tarde, ao encerrar o turno, percebeu que o carro havia sido furtado. Veja:

Até o momento, o Palio não foi encontrado. Denúncias podem ser repassadas através do 190 ou 181 (PM), 197 (Polícia Civil) ou 153 (GM).



