Câmera flagra colisão seguida de capotamento na BR-369; veja flagrante

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado em um trecho da BR-369, em Apucarana, norte do Paraná, na manhã desta sexta-feira, 18 de agosto. Um dos automóveis envolvido na colisão capotou e o outro se chocou contra um poste logo após a batida. O circuito de monitoramento de uma empresa registrou o acontecimento. (Veja abaixo)

Por meio das imagens, é possível ver que o choque entre os carros aconteceu repentinamente. Um Ford Fiesta atingiu a traseira de um Fiat Palio, que capotou e rodopiou na pista.

O Fiesta cruzou o canteiro da rodovia, chegou à marginal e atingiu um poste de energia.

Assista:

A equipe de reportagem do TnOnline apurou no local que o homem que pilotava o Ford Fiesta ficou preso dentro do carro, mas foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo os socorristas, o homem estava com dores na coluna e foi encaminhado pelo Samu ao hospital para receber atendimento. Já os dois ocupantes do carro que capotou não tiveram ferimentos aparentes.



