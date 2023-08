Câmera flagra carro furando preferencial e atingindo moto em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um acidente de trânsito foi registrado e flagrado por uma câmera de segurança no final da tarde desta sexta-feira (18), em um cruzamento do bairro Vila Nova, em Apucarana, norte do Paraná.

Pelas imagens de monitoramento, é possível ver que o acidente, que ocorreu por volta das 17h12, aconteceu depois que um carro, que seguia pela Rua Capistrano de Abreu, avançou a preferencial e atingiu a motocicleta, que transitava pela Rua Pedro Packzo. Veja:

A motocicleta era ocupada por um homem e uma mulher. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local a tendeu as vítimas, que sofreram ferimentos considerados leves, segundo os socorristas, e foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

