Câmera flagra carro fechando Palio na BR-369 em Apucarana

Imagens mostram o momento em que veículo preto atinge o automóvel, que roda na pista, atravessa o canteiro e bate contra o muro de uma empresa







Uma câmera de monitoramento de uma empresa registrou o momento em que um carro preto fecha um Fiat Palio e provoca um acidente na tarde deste sábado (31), na região da BR-369, em Apucarana. As imagens mostram o automóvel atingido rodando na pista, atravessando o canteiro que separa a rodovia da marginal da Avenida Zilda Seixas do Amaral e parando somente após bater contra o muro do estabelecimento.

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No Palio estavam uma mulher, de aproximadamente 32 anos, e a filha dela. Apesar da força do impacto, nenhuma das duas ficou ferida.

O flagrante reforça os relatos de testemunhas que presenciaram a ocorrência e afirmaram que o motorista do carro preto teria provocado a colisão intencionalmente. Segundo um motociclista e a esposa dele, que trafegavam logo atrás, o condutor tentava ultrapassar o Palio e teria utilizado a luz alta para sinalizar a intenção.

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Ainda conforme as testemunhas, como a motorista permaneceu na faixa da esquerda, o condutor do outro veículo teria se irritado e jogado o carro contra o Palio.

Após a colisão, o motorista do veículo preto deixou o local sem parar para prestar assistência às ocupantes do automóvel.