Câmera flagra capotamento em rua de Apucarana; mulher ficou ferida

Um capotamento foi registrado na Rua São Paulo, centro de Apucarana, norte do Paraná, por volta das 19h30 desta quarta-feira (22). Uma mulher ficou ferida. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente.

Testemunhas contaram que a condutora atingiu o Uno, que estava estacionado, depois capotou. Pelas imagens é possível perceber como o acidente aconteceu. Veja: null - Vídeo por: Reprodução Conforme o Subtenente Leal, do Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou, ela já havia sido removida do carro por pessoas que estavam no local.

A equipe atendeu a moça e ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para passar por raio x. A motorista estava sozinha no carro, como estava bastante nervosa, não chegou a relatar como o acidente aconteceu. As causas serão apuradas.

Segundo envolvido em latrocínio morre após confronto com a PM

O segundo envolvido no assassinato de um casal de idosos em Apucarana, norte do Paraná, morreu após confronto com a Polícia Militar (PM), na tarde desta quarta-feira (22), dia em que o crime completa uma semana. Renan Anderson da Silva, de 24 anos, estava foragido após ser identificado como um dos autores do latrocínio - roubo seguido de morte - que vitimou Armando Guarnieri, de 79 anos, e a companheira dele, Maria de Lourdes de 65 anos.

A morte foi confirmada na noite desta quarta-feira pela Polícia Militar (PM). Segundo a polícia, após denúncias anônimas de que Renan estaria na região do Parque Bela Vista, as equipes RPA e ROTAM iniciaram buscas pelo local. Para mais informações, clique aqui.

