Câmera flagra caminhão usado em furto de baterias; veja

O empresário Saulo Martins Silveira, que trabalha no ramo de baterias há 37 anos, teve um grande prejuízo. Ladrões invadiram a empresa dele, localizada em Apucarana na madrugada do último domingo (3), quebraram parte da parede e furtaram mais de 100 baterias novas e sucatas. Nesta sexta-feira (6), o trabalhador foi até a delegacia repassar imagens do caminhão utilizado para cometer o crime.

Pelas imagens é possível perceber que um caminhão antigo, vermelho, estaciona em um terreno ao lado da empresa e logo depois o crime acontece. "Chegamos na segunda e percebemos que tinha mercadorias faltando, percebemos um pequeno buraco na parede, e percebemos que furtaram umas 110 baterias novas e uns dois mil quilos de sucatas, que são valorizadas no mercado. Acredito que eles foram lá só para furtar as sucatas, que tem alto valor de marcado. Ele usaram o terreno ao lado, e para levar as baterias até o caminhão eles devem ter andando uns 30 metros ainda", explica.

De acordo com Saulo, o prejuízo dele é de aproximadamente R$40 mil. "Se a população chegar a ver esse caminhão, que faça uma denúncia, é um caminhão antigo, as imagens já estão com a polícia para a investigação, vivemos dois anos difíceis por causa da pandemia e agora esse furto, é a primeira vez que acontece isso na minha empresa", disse.

