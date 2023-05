Câmera flagra batida entre veículos em Apucarana; veja

Uma câmera de segurança registrou uma batida entre veículos em Apucarana. O acidente aconteceu por volta das 13h50 desta terça-feira (30), no cruzamento da Avenida Curitiba com a Rua Geremias Lunardell. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado.

A gravação mostra o Jeep Compass cruzando a avenida. A Fiorino, que seguia sentido a Barra Funda, atinge a lateral do outro veículo. Veja:

Com a batida, o condutor da Fiorino sofreu um corte no joelho, ferimento considerado leve. A mulher do Jeep não ficou ferida, mas ficou muito assustada com a colisão. Ambos foram socorridos pelo Samu e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Outra ocorrência

"Vou continuar furtando", diz ladrão ao ser preso em Apucarana

Um jovem, de 18 anos, foi preso após arrombar e furtar jaquetas de uma Van que estava estacionada no centro de Apucarana. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (30) na Rua Oswaldo Cruz. O rapaz também teria invadido um comércio na Rua Osório Ribas de Paula e defecado em frente à empresa.

O ladrão disse para a polícia que quando for liberado da cadeia vai continuar furtado. O jovem, já foi preso outras vezes pelo mesmo crime. Conforme a Polícia Militar (PM), o rapaz arrombou uma Van que estava estacionada. Do veículo foram furtados duas jaquetas e dois pendrives. Para ler mais, clique aqui.



