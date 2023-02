Câmera flagra batida de carro e motos em bairro de Apucarana; veja

Da Redação

O motociclista foi socorrido pelo Samu

A câmera de segurança de um comércio flagrou um acidente inusitado que aconteceu em Apucarana, no norte do Paraná, no final da manhã desta segunda-feira (20). A colisão envolveu um carro e duas motos, no cruzamento das Ruas Piratininga e Cuiabá, no Jardim Ponta Grossa.

Pela gravação, é possível perceber que o veículo atravessa a Rua Piratininga, o motociclista que seguia sentido centro, atingiu a lateral do carro, logo na sequência, outro motociclista que trafegava sentido bairro, também atingiu o carro. VEJA: null - Vídeo por: Reprodução

Após a batida, um dos motociclistas precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com ferimentos leves.



O outro motociclista não ficou ferido. O motorista do carro, também não se machucou, porém, ficou nervoso no local, aflito com o estado de saúde dos motociclistas.

A Polícia Militar (PM) também atendeu a ocorrência e registrou um Boletim de Ocorrência.





