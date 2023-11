Câmera flagra assassinato em bar de Apucarana; veja vídeo

As autoridades estiveram no local

As autoridades estiveram no local

Uma câmera de segurança registrou o momento em que Éder Rogério da Silva, de 41 anos, foi morto a tiros em um bar, situado no Jardim Catuaí, na Zona Sul de Apucarana, norte do Paraná. O crime ocorreu na noite dessa quarta-feira (15).

continua após publicidade

Conhecido como 'Gordo' por amigos e familiares, Éder foi morto com três disparos à queima-roupa enquanto estava sentado em uma mesa tomando cerveja. Testemunhas relatam que um homem chegou em um Gol, parou na frente do estabelecimento, desceu e efetuou os disparos, fugindo em seguida, com uma mulher ao volante do veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

- LEIA MAIS: Homem morto a tiros em bar da zona sul de Apucarana é identificado

continua após publicidade

Veja o flagrante:

tnonline

A Polícia Civil investiga o caso para encontrar o suspeito do assassinato. Clientes presentes no bar testemunharam os disparos, mas não ficaram feridos. Eles serão ouvidos na tentativa de identificar o atirador.



Siga o TNOnline no Google News