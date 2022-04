Da Redação

Câmera flagra arrombamento de empresa em Apucarana

Câmeras de segurança flagraram um arrombamento em uma empresa de Apucarana, localizada na Avenida Governador Roberto da Silveira. Pelas imagens é possível perceber que o rapaz entra pelo telhado, mexe nas gavetas e foge. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .

O dono do local procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência. O crime aconteceu na madrugada de domingo (17). O ladrão furtou dinheiro que estava na gaveta da mesa, no total R$1.500. Imagens foram divulgadas para tentar identificar o autor do crime.



Denúncias podem ser feitas através do 197 ou 3420-6700, Polícia Civil, ou 190 (PM)