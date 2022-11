Câmera flagra arco-íris no entorno da Catedral de Apucarana

Da Redação

Neste sábado o sol foi predominante em Apucarana, porém, por volta das 15h30, o tempo fechou

Uma das câmeras do site Turismo Apucarana registrou uma imagem de 'encher os olhos'. Na tarde deste sábado (26), um arco-íris se formou no entorno da Catedral Nossa Senhora de Lourdes. Veja:

Neste sábado o sol foi predominante em Apucarana, porém, por volta das 15h30, o tempo fechou. Uma chuva leve já foi registrada em bairros da cidade. A previsão do tempo aponta que pode chover aproximadamente 7 milímetros neste domingo (27). O começo da semana da semana também deve ser instável.

A prefeitura instalou a primeira “câmera turística” no painel Eu amo Apucarana, no Lago Jaboti, em julho de 2020. Hoje já são 15 desses equipamentos ligados 24 horas por dia em pontos estratégicos da cidade, permitindo que as imagens ao vivo de Apucarana possam ser acompanhadas pela internet em qualquer parte do Brasil e do mundo. Veja clicando aqui.

