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TRÂNSITO

Câmera flagra acidente seguido de engavetamento na Avenida Minas Gerais em Apucarana

Após batida, carro rodou na pista e atingiu outros veículos

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 09:38:58 Editado em 12.06.2026, 09:39:09
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Um acidente de trânsito foi registrado por uma câmera de monitoramento na Avenida Minas Gerais, esquina com a Rua Esmeralda, em Apucarana. As imagens mostram o momento em que um veículo branco tenta acessar a avenida e acaba sendo atingido por um carro preto que seguia pela via.

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- LEIA MAIS: Colisão entre trem e caminhão-tanque deixa dois feridos em Jandaia do Sul

Com a força da colisão, o carro preto perde o controle da direção, roda sobre a pista molhada e atinge outros veículos que estavam próximos, provocando um engavetamento.


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Câmera flagra acidente seguido de engavetamento na Avenida Minas Gerais em Apucarana
AutorFoto: Reprodução vídeo

As imagens indicam que o impacto na parte frontal do veículo branco, aliado às condições da pista, que estava molhada devido à chuva, contribuíram para que o automóvel rodasse antes de atingir os demais carros.

Apesar dos danos materiais, não há informações sobre feridos.

O acidente ocorreu no mesmo dia em que outro engavetamento foi registrado em Apucarana. Na BR-376, próximo ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (30º BIMec), três veículos se envolveram em uma colisão sob forte neblina. Um motorista de 32 anos sofreu ferimentos leves após perder o controle de um Chevrolet Celta e colidir contra um caminhão e uma caminhonete. As causas dos dois acidentes serão apuradas pelas autoridades competentes.

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