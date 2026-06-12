Câmera flagra acidente seguido de engavetamento na Avenida Minas Gerais em Apucarana







Um acidente de trânsito foi registrado por uma câmera de monitoramento na Avenida Minas Gerais, esquina com a Rua Esmeralda, em Apucarana. As imagens mostram o momento em que um veículo branco tenta acessar a avenida e acaba sendo atingido por um carro preto que seguia pela via.

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Com a força da colisão, o carro preto perde o controle da direção, roda sobre a pista molhada e atinge outros veículos que estavam próximos, provocando um engavetamento.





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Foto: Reprodução vídeo Foto: Reprodução vídeo

As imagens indicam que o impacto na parte frontal do veículo branco, aliado às condições da pista, que estava molhada devido à chuva, contribuíram para que o automóvel rodasse antes de atingir os demais carros.

Apesar dos danos materiais, não há informações sobre feridos.

O acidente ocorreu no mesmo dia em que outro engavetamento foi registrado em Apucarana. Na BR-376, próximo ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (30º BIMec), três veículos se envolveram em uma colisão sob forte neblina. Um motorista de 32 anos sofreu ferimentos leves após perder o controle de um Chevrolet Celta e colidir contra um caminhão e uma caminhonete. As causas dos dois acidentes serão apuradas pelas autoridades competentes.