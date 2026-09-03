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TRÂNSITO

Câmera flagra acidente no cruzamento da Avenida Curitiba, em Apucarana; assista

Acidente aconteceu na esquina com a Rua São Jerônimo. Até o momento, não há confirmação sobre vítimas ou o estado de saúde dos ocupantes

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Uma câmera de segurança registrou um acidente de trânsito envolvendo uma Fiat Fiorino e um segundo veículo na tarde desta quinta-feira (3), em Apucarana (PR). A batida aconteceu na região central da cidade, no cruzamento da Avenida Curitiba com a Rua São Jerônimo, nas proximidades da Padaria Pão Quente. Assista ao vídeo no início da matéria.

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LEIA MAIS: Prisões em Apucarana não têm conexão inicial com homicídio, diz delegado

As imagens de monitoramento mostram o exato momento da colisão, que fez com que a Fiorino chegasse a levantar do chão por alguns instantes logo após a batida.

Câmera flagra acidente no cruzamento da Avenida Curitiba, em Apucarana; assista
AutorAcidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (3) - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

Apesar da gravidade da cena registrada no vídeo, ainda não há informações confirmadas sobre o que teria provocado o acidente, se há vítimas envolvidas ou qual seria o estado de saúde dos ocupantes dos veículos. O trânsito no local precisou de atenção dos motoristas que passavam pela via logo após o ocorrido.

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