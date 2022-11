Câmera flagra acidente na Av. Minas Gerais, em Apucarana; assista

Da Redação

Uma câmera de segurança registrou o momento em que aconteceu um acidente de trânsito na Avenida Minas Gerais, em Apucarana, no início da tarde desta terça-feira (22), por volta das 13h10. Veja o vídeo abaixo.

Pelas imagens é possível ver um Chevrolet Zafira esperando na Rua João d'Esquivel Ganem, na região do Jardim Apucarana, para acessar a avenida. Após alguns segundos de aguardo, o motorista entra na pista, fazendo a conversão para o outro lado da via, e acaba colidindo com carro modelo Peugeot, que vinha no sentindo ao centro.

Segundo o condutor do Peugeot, de 30 anos, o motorista do Zafira entrou na avenida sem olhar. Ele contou que não teve ferimentos mais graves, apenas alguns ralados nos braços. O passageiro que estava com ele e o condutor do outro veículo não se machucaram. Equipes de socorro e a polícia não precisaram ser acionadas.

Veja o flagrante:

null - Vídeo por: Reprodução

