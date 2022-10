Câmera flagra acidente entre trem e Montana em Apucarana; veja

Da Redação

O acidente ocorreu na Rua Marcílio Dias

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (5), próximo à entrada do Núcleo Habitacional Michel Soni, em Apucarana, norte do Paraná. Um veículo Chevrolet Montana, que pertence a uma empresa de gesso do município, foi atingido na parte traseira pelo trem. Câmeras de segurança registraram a colisão.

O acidente aconteceu no momento em que o automóvel trafegava pela Rua Marcílio Dias. Assim que o condutor tentou cruzar a linha férrea, a comitiva atingiu a traseira do carro, fazendo com que ele rodasse pela via.

De acordo com as informações obtidas no local, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Por conta disso, equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) ou do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não precisaram ser acionadas.



Por conta da batida, o trem precisou parar, o que interrompeu o fluxo de veículos no local.



A colisão danificou apenas a parte traseira da Montana, portanto, o veículo não precisou ser retirado do local com o auxílio de um guincho.

Acidente semelhante

Uma colisão entre trem e carro foi registrada por volta das 17h50 de quinta-feira (22), em Apucarana. O acidente também aconteceu na entrada do Núcleo Michel Soni. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado.

Conforme apurou a reportagem, o carro seguia sentido centro da cidade, porém, ao atravessar a linha férrea foi atingido pelo trem. No veículo estavam duas mulheres.

A parte traseira do carro ficou bastante danificada. A condutora ficou dentro do veículo até a chegada do Samu, depois foi colocada na ambulância, pois estava muito nervosa. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A passageira não ficou ferida.

