Câmera flagra acidente entre moto e bicicleta em Apucarana; veja

Dois homens ficaram feridos após acidente no centro de Apucarana, norte do Paraná. A colisão aconteceu na Avenida Curitiba, por volta das 19h desta quarta-feira (10) e envolveu uma moto e uma bicicleta. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram as vítimas. Uma câmera de segurança registrou a batida.

Conforme o Samu, o ciclista, de 21 anos, sofreu um trauma cranioencefálico considerado leve, e foi levado para o Hospital da Providência. O garupa da moto, de 28 anos, sofreu contusões sem gravidade, sendo levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).



O condutor da moto não precisou ser encaminhado para receber atendimento médico. Três ambulâncias foram para o local e a ocorrência chamou a atenção de quem estava no centro da cidade.





