Câmera flagra acidente entre Gol e Cruze no centro de Apucarana; veja

Uma colisão envolvendo dois veículos foi registrada por volta das 12h00 deste sábado, 30 de setembro, na Avenida Mitsuo Hayashi, próximo ao Ginásio de Esportes Lagoão, na área central de Apucarana, norte do Paraná. Uma câmera de segurança de um imóvel situado no endereço registrou o acidente. (Assista abaixo)

Por meio das imagens, é possível um veículo Volkswagen Gol - que era ocupado por um casal - trafegando em marcha à ré pela avenida. Em um certo momento, o condutor do veículo estaciona, mas, pouco tempo depois, tenta realizar uma conversão na via. O motorista não nota a aproximação do outro veículo, um Chevrolet Cruze.

O segundo veículo atingiu em cheio a lateral do Gol, provocando danos severos. Veja:

A passageira do carro da Volkswagen precisou de atendimento e, por isso, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. De acordo com as informações de testemunhas, a vítima chegou a desmaiar em alguns momentos.

Os motoristas de ambos os veículos saíram ilesos.

