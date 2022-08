Câmera flagra acidente entre dois veículos na Av. Brasil em Apucarana

Da Redação

Frente Volkswagen Polo, que colidiu na traseira da S10, ficou bastante destruída

Uma câmera de segurança registrou a colisão entre dois veículos na Avenida Brasil, em Apucarana. O acidente aconteceu na noite do último sábado (23), por volta das 21h. Pela gravação é possível perceber que o Volkswagen Polo e a caminhonete S10 seguiam pelo mesmo sentido.

O vídeo mostra o momento em que o Polo atinge a traseira da S10. Apesar dos grandes danos, nenhum dos ocupantes dos veículos se feriram. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

De acordo com o condutor da caminhonete, os dois veículos estavam seguindo sentido à Apucarana quando bateram. A caminhonete, segundo o motorista, tentou passar para a pista da esquerda, para entrar na Rua Deolindo Massambani, e teve a traseira colidida com a frente do Polo.



Outro acidente:

Casal fica ferido durante capotamento de carro na BR-369

Um homem e uma mulher ficaram feridos durante o capotamento do carro na BR-369, nas proximidades da sede do TNOnline, em Apucarana, na tarde deste domingo (28). O acidente ocorreu entre Apucarana e Arapongas.

O motorista, de acordo com testemunhas, seguia de Apucarana para Arapongas, quando capotou o carro. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e do Siate, do Corpo de Bombeiros, estiveram no local e encaminharam as vítimas para atendimento médico.

"A mulher, que estava no passageiro do carro, foi ejetada do veículo e o motorista saiu sozinho e não precisou de ajuda dos socorristas. O quadro de saúde das pessoas é considerado leve", comenta o subtenente Camilo.

