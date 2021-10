Da Redação

Um acidente entre dois carros aconteceu na tarde desta segunda-feira (25), na Avenida Minas Gerais. A colisão provocou ferimentos em duas pessoas e deixou o trânsito lento. Os Bombeiros, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Rodoviária Federal, PRF, foram chamados. Um câmera de segurança flagrou a batida.

Testemunhas contaram que o motorista do Ford Focus, de 37 anos, seguia sentido bairro centro, quando a princípio, o condutor do Fiat Palio, de 22 anos, teria entrado na contramão e os dois veículos bateram de frente.

Os Bombeiros socorreram o motorista do Pálio e o Samu atendeu o condutor do Focus. Eles foram levados para o Hospital da Providência com ferimentos considerados moderados, segundo os socorristas. Parte da pista está interditada e por isso o trânsito ficou bastante lento naquela região.

Uma câmera de segurança flagrou a batida. Veja:



Câmera flagra acidente entre carros na Avenida Minas Gerais - Vídeo por: Reprodução