Câmera flagra acidente entre carro e moto na Firman Neto em Apucarana

Câmera de segurança de um estabelecimento flagrou o momento exato do acidente entre uma moto e um carro, neste sábado (3), em Apucarana, no norte do Paraná. A colisão aconteceu por volta das 10 horas no cruzamento entre a Rua Firman Neto com a Avenida Santa Catarina, na região do Jardim América. Assista o vídeo abaixo.

continua após publicidade

Nas imagens é possível ver que o motociclista, um jovem de 23 anos, segue pela Firman Neto, quando é atingido por um GM Corsa, que trafega pela Avenida Santa Catarina. O condutor do carro não respeita a sinalização e avança, atingindo o motociclista de 23 anos que sofreu ferimentos leves. A vítima foi atendida pelo Siate do Corpo de Bombeiros.

- LEIA MAIS: Capotamento no Contorno Norte deixa ao menos um ferido em Apucarana

continua após publicidade

Conforme o Corpo de Bombeiros, cinco acidentes foram atendidos pela corporação neste sábado (3), em Apucarana. O primeiro foi uma colisão entre uma moto e uma caminhonete ocorrida por volta das 9 horas na Avenida Itararé que deixou um jovem de 22 anos ferido. O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro.

Mais tarde os bombeiros foram chamados novamente para socorrer um jovem de 19 anos que sofreu uma queda de moto por volta das 14h30 no Contorno Norte de Apucarana. Ele sofreu ferimentos médios e foi encaminhado ao Hospital da Providência.

Outro acidente entre um carro e uma moto ocorreu na Avenida Aviação por volta das 17 horas e deixou outro jovem motociclista de 22 anos ferido.

continua após publicidade

E no início da noite um capotamento foi registrado no Contorno Norte, e deixou uma pessoa ferida.

Assista:

Siga o TNOnline no Google News