Câmera flagra acidente entre carro e moto em avenida de Apucarana

Da Redação

Uma câmera de segurança registrou o acidente que provocou ferimentos em um motociclista, de 31 anos. A colisão contra um carro aconteceu por volta das 9h50 desta quarta-feira (26), na Avenida Rio Grande do Sul esquina com Avenida São João, em Apucarana. Os Bombeiros foram chamados.

Pelas imagens é possível perceber que o Fox estava na Avenida São João e a moto na Avenida Rio Grande do Sul, no Jardim Apucarana, e a batida acontece bem no cruzamento. O motociclista atingiu o para-brisa do carro, que chegou a quebrar. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

Conforme os Bombeiros, o motociclista sofreu uma suspeita de fratura no braço além de uma luxação no ombro. Ele foi levado para o Hospital da Providência. O motorista do carro, de 58 anos, não ficou ferido.

