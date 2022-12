Câmera flagra acidente em avenida de Apucarana; assista

Da Redação

A colisão aconteceu na Avenida Pinho Araucária, no Jardim Cidade Alta

Uma câmera de segurança registrou a colisão entre carro e moto que aconteceu no final da manhã de quarta-feira (28), na Avenida Pinho Araucária, no Jardim Cidade Alta, em Apucarana.

Pelas imagens é possível perceber que o carro, modelo Bora, estava estacionado e ao sair da vaga, atingiu o motociclista. Com a batida, o rapaz que estava na moto foi arremessado e caiu no canteiro central da avenida. Veja: null - Vídeo por: Reprodução Os Bombeiros foram chamados e informaram que o condutor da moto, um adolescente de 16 anos, sofreu ferimentos moderados e foi levado para o Hospital da Providência.

Mulher morre após capotamento no Contorno Sul de Apucarana

Uma mulher, de 73 anos, morreu após um capotamento registrado na tarde desta quarta-feira (28), no Contorno Sul, de Apucarana. O acidente ocorreu em frente ao Curtume Apucarana Leather. Outras três pessoas da mesma família ficaram feridas.

Duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Apucarana e de Arapongas, além dos Bombeiros, foram até o local para socorrer as pessoas que estavam dentro do Hyundai HB20. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital da Providência.

