Câmera flagra acidente em Apucarana; motorista fugiu

Uma colisão frontal foi registrada no início da manhã desta quinta-feira (26) na Rua Cristiano Kussmaul, no Residencial Interlagos, em Apucarana. A batida envolveu um Fiat Uno e um Volkswagen Gol. Imagens das câmeras de monitoramento de um estabelecimento comercial mostram o momento do acidente, e um dos motoristas dispensando duas latas de cerveja após a batida e fugindo em seguida. ( Assista o Vídeo a baixo)

Conforme a Polícia Militar (PM), a equipe foi chamada para atender a uma ocorrência em que um carro estava em estado de abandono após se envolver em um acidente. Nas imagens, é possível ver que o carro Gol era conduzido por um homem de 60 anos, que trafegava no sentido bairro-centro, quando o Uno, conduzido por um homem de 41 anos, seguia no lado oposto e colidiu lateralmente com o veículo.

O filho da vítima, o motorista do Gol, informou que seu pai não ficou no local, pois precisava trabalhar e o carro tinha condições de rodar. Já o motorista do Uno, que causou o acidente, fugiu do local. No entanto, o motorista já foi identificado. O veículo foi guinchado para o Batalhão da Polícia Militar.

