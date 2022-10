Câmera flagra ação agressiva de ladrões em Apucarana; veja

Da Redação

Uma das vítimas foi agredida com uma coronhada, e a todo momento eram ameaçadas pelos ladrões: "Vou atirar, vou atirar"

A câmera de segurança de uma empresa que foi alvo de assalto flagrou a ação violenta dos suspeitos. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (21), no Jardim América, em Apucarana, no norte do Paraná. Durante a fuga, os ladrões trocaram tiros com a Polícia Militar (PM). Dois homens foram presos e um adolescente apreendido.

Pelas imagens é possível perceber que cinco homens estavam conversando dentro do estabelecimento e são surpreendidos pelos ladrões, um deles, com a arma empunho, já chega falando: "É um assalto, não é brincadeira, mão na cabeça". Depois, os criminosos, que agiram de maneira agressiva, mandaram o grupo deitar no chão.

Uma das vítimas foi agredida com coronhadas e chutes, e a todo momento eram ameaçadas pelos ladrões: "Vou atirar, vou atirar". Veja a ação: null - Vídeo por: Reprodução

Segundo a polícia, uma ligação no 190 informou que o roubo estava acontecendo no local. Uma equipe foi rapidamente até o comércio e quando a viatura chegou, os suspeitos estavam deixando o estabelecimento.

De acordo com a PM, os ladrões dispararam contra os policiais, que revidaram, ocorrendo um confronto. Os suspeitos embarcaram em um carro de apoio, um veículo Gol de cor branca, que estava na rua lateral do comércio e saíram em alta velocidade, sendo perseguidos pela equipe policial.

A PM conseguiu abordar o veículo na Rua Francisco de Mesquita Gomes, Núcleo Habitacional Mathias Hoffman, por conta de uma pane no pneu traseiro esquerdo. No carro, estavam 2 homens e um adolescente, um deles, ferido por estilhaços durante o confronto. Perguntado a respeito das armas, um dos suspeitos disse que dispensou sua arma na fuga e que a outra arma seria de seu comparsa conhecido como índio, que fugiu para o mato e não adentrou o veículo.



Os criminosos e os pertences recuperados das vítimas foram encaminhados para a delegacia de Apucarana para as providências cabíveis, bem como, o veículo utilizado na fuga. O suspeito ferido foi encaminhado para atendimento médico, antes da prisão.

