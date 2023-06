Câmera flagra 2º acidente em linha férrea desta quarta em Apucarana

Mais um acidente em linha férrea aconteceu nesta quarta-feira (14), em Apucarana, no norte do Paraná. Após o primeiro, registrado na entrada do Residencial Fariz Gebrim, entre um veículo e um auto de linha da Rumo, no início da tarde, um segundo ocorreu por volta das 16h30 na região da Vila Nova.

Uma câmera de segurança registrou o segundo acidente, que aconteceu na Rua José Maria Pinto. Pelas imagens, é possível ver que um carro se aproxima da linha e para em uma distância que não impede a colisão com o trem. O impacto fez com que o veículo, atingido em cheio na dianteira, fosse jogado para o lado. Assista:

Apesar do forte impacto, nenhum dos ocupantes do carro sofreram ferimentos e não foi necessário o acionamento de equipes de socorro.



Acidente no Fariz Gebrim

Um acidente envolvendo um veículo e um auto de linha da Rumo foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (14) em Apucarana. Pai e filha ficaram feridos sem gravidade. A colisão ocorreu no cruzamento da linha férrea no acesso ao Residencial Fariz Gebrim, na saída para Curitiba.



O auto de linha é uma pequena composição ferroviária utilizada para inspeção e manutenção pela Rumo. Um VW Santana foi cruzar a linha férrea naquele ponto, quando acabou atingido pelo veículo ferroviário de serviço da Rumo. Para ler a matéria completa, clique aqui.

