Câmera filma dupla que furtou loja em Apucarana; um acabou preso

Um homem de 42 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) nesta quinta-feira (21) após ele e um outro criminoso furtar uma 'pilha' de roupas de uma loja localizada na Rua Oswaldo Cruz, no centro de Apucarana, norte do Paraná. Antes do crime, os suspeitos foram filmados por imagens de monitoramento. Veja:

continua após publicidade

Segundo as vítimas, os homens entraram no estabelecimento com uma caixa com fundo falso. Durante a ação, um deles subtraiu as roupas, de marcas conhecidas, e o outro tentou distrair as vendedoras. Ao sair da loja, um dos suspeitos foi acompanhado pela vítima, que acionou a polícia.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: No Dia da Árvore, Apucarana recupera nascente do Rio Pirapó

De acordo com a PM, o criminoso que levou as roupas não foi encontrado. O detido, abordado da Rua Desembargador Clotário Portugal, disse ser morador de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e que estaria indo a Curitiba, onde participaria de um campeonato de sinuca. Eles estariam parando em várias cidades durante o trajeto.

Assim como o outro suspeito, as roupas não foram encontradas. O homem que foi encaminhado à delegacia, segundo a polícia, se prontificou em arcar com os custos.

Siga o TNOnline no Google News