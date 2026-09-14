Câmera de segurança registra queda de pedestres; Bombeiros alertam para risco em dias de chuva

Duas pessoas caíram na mesma esquina nesta segunda-feira (14); chão molhado e pressa para escapar da chuva podem aumentar risco de acidentes





Câmeras de segurança registraram a queda de dois pedestres na equina da Avenida Curitiba com a rua Demétrio Santos Moreira, nesta segunda-feira (14), na região central de Apucarana. Nas duas situações, as imagens mostram o chão molhado por causa da chuva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o Corpo de Bombeiros, somente em 2026 já foram registradas 183 ocorrências de quedas de pessoas do mesmo nível no município. A capitã Ana Paula Zanlorenzi, do Corpo de Bombeiros de Apucarana, explica que a chuva pode aumentar o risco de acidentes, principalmente porque algumas pessoas aceleram o passo ou até correm para tentar se proteger.

-LEIA MAIS: Com 174,4 mm, Apucarana já ultrapassa média de chuva esperada para setembro



“Pelo fato do piso estar molhado, pelo fato também de muitas vezes as pessoas tenderem a andar mais rápido, até mesmo correr na intenção de se proteger da chuva, os dias chuvosos podem sim causar mais quedas”, afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A orientação é redobrar a atenção nas ruas, principalmente por causa das condições das calçadas, mas também dentro de casa. “Elas devem cuidar tanto dentro das residências, porque às vezes já adentram para as residências com calçados molhados, quanto principalmente em via pública”, alerta a capitã.

Além do piso molhado, objetos no caminho e tapetes soltos também podem provocar acidentes. Para pessoas que já possuem histórico de instabilidade, a recomendação é contar com acompanhamento quando necessário.

“Os cuidados para que possam ser evitadas essas quedas vão realmente de uma atenção, de um cuidado”, destaca Ana Paula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governo do Estado do Paraná disponibiliza uma cartilha com orientações para evitar quedas principalmente de idosos, lá são dadas orientações para os idosos, familiares e cuidadores.



Em caso de queda

Caso uma pessoa sofra uma queda, a principal recomendação é proteger a cabeça, o pescoço e a coluna.

“Muitas vezes as pessoas tendem a cair, por exemplo, para frente, e tentam colocar as mãos para se proteger, mas também, pela fragilidade, pode acabar tendo lesão”, explica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por isso, segundo os Bombeiros, é importante buscar apoio e evitar movimentos que possam agravar possíveis ferimentos. “O cuidado principal, atenção principal, sempre com região de cabeça, pescoço e também ali da coluna”, reforça a capitã.





Foto: Reprodução/ Câmera de Segurança Foto: Reprodução/ Câmera de Segurança



