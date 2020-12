Câmera de segurança flagra momento exato do acidente próximo ao bonezão; Vídeo - TNOnline

Continua após publicidade

Uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que uma carreta atinge dois veículos na BR-369, próximo ao monumento bonezão. O acidente ocorreu nesta segunda-feira (30). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu o caso.

No vídeo, aparece o veículo Corsa, um dos carros envolvidos no acidente, tentando fazer uma ultrapassagem. Ele acaba colidindo contra o Fiat Uno, vermelho, que estava à frente da carreta. O Uno cruza a pista, acaba capotando e para no canteiro central das vias. O automóvel ficou com as rodas para o ar.

O motorista do Uno ficou ferido e foi encaminhado para o hospital.



Assista: