Câmera de segurança flagra furto em carrinho de pipoca; veja

Leonice Casturina, tem 62 anos e há 40 vive das pipocas que vende na esquina da Praça Rui Barbosa.



Faz quase um mês que ela está muito triste, pois o celular dela foi furtado, aparelho que era muito simples, onde continha os contatos e algumas imagens inesquecíveis registradas da família.

O ladrão foi um homem que chegou e disfarçadamente pegou o pequeno aparelho que ficava sobre o carrinho.

Uma câmera do comércio ao lado registrou toda a ação, desde a chegada até a saída do homem com o celular da aposentada.

Ela e o marido vão cedo com o carrinho e atendem centenas de pessoas todos os dias.