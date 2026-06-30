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Câmera de segurança flagra acidente entre carro e moto na Vila Nova

Motorista do carro fugiu sem prestar socorro; acidente ocorreu em Apucarana na noite de segunda-feira (29)

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 10:13:15 Editado em 30.06.2026, 10:13:08
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Um motorista fugiu sem prestar socorro após desrespeitar a sinalização e atingir uma motocicleta ocupada por um casal na noite desta segunda-feira (29), em Apucarana. O acidente aconteceu por volta das 22h05 no cruzamento das ruas Capistrano de Abreu e Pedro Paczko, localizado na Vila Nova.

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Apesar do impacto e do susto, as vítimas sofreram apenas escoriações leves, não necessitaram de atendimento médico de maior gravidade e a ocorrência resultou predominantemente em danos materiais.

Toda a dinâmica da batida foi registrada por uma câmera de segurança instalada na região. As imagens mostram o momento exato em que o veículo ignora a via preferencial, colide contra a moto que trafegava regularmente e, logo em seguida, o condutor deixa o local sem prestar qualquer tipo de assistência aos feridos.

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Câmera de segurança flagra acidente entre carro e moto na Vila Nova
AutorCâmera de segurança registrou acidente - Foto: Reprodução


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acidente de transito Apucarana câmera de segurança moto colisão motorista fugitivo sinalização de trânsito Vila Nova
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