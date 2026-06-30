Câmera de segurança flagra acidente entre carro e moto na Vila Nova





Um motorista fugiu sem prestar socorro após desrespeitar a sinalização e atingir uma motocicleta ocupada por um casal na noite desta segunda-feira (29), em Apucarana. O acidente aconteceu por volta das 22h05 no cruzamento das ruas Capistrano de Abreu e Pedro Paczko, localizado na Vila Nova.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Ladrões arrombam loja e furtam 70 joias em Mauá da Serra; veja o flagrante

Apesar do impacto e do susto, as vítimas sofreram apenas escoriações leves, não necessitaram de atendimento médico de maior gravidade e a ocorrência resultou predominantemente em danos materiais.

Toda a dinâmica da batida foi registrada por uma câmera de segurança instalada na região. As imagens mostram o momento exato em que o veículo ignora a via preferencial, colide contra a moto que trafegava regularmente e, logo em seguida, o condutor deixa o local sem prestar qualquer tipo de assistência aos feridos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Câmera de segurança registrou acidente - Foto: Reprodução Câmera de segurança registrou acidente - Foto: Reprodução



