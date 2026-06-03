Câmera de segurança flagra acidente de trânsito em avenida de Apucarana







Uma câmera de segurança flagrou um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (3) na Avenida Governador Roberto da Silveira, na região da Vila São Jorge, em Apucarana (PR). A batida envolveu dois carros - um GM Corsa e um Hyundai HB20.



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Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada ao local e encaminhou uma gestante para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ela era a motorista do GM Corsa. A pessoa que conduzia o HB20 não se feriu.





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Acidente envolveu dois carros na Avenida Governador Roberto da Silveira - Foto: Colaboração Acidente envolveu dois carros na Avenida Governador Roberto da Silveira - Foto: Colaboração

Pelas imagens de monitoramento, é possível ver o HB20 tentando acessar a avenida e colidindo contra o Corsa, que seguia no sentido para o centro de Apucarana. A colisão entre os dois veículos aconteceu em frente à Churrascaria Amigão Brete.

Equipes da Polícia Militar (PM) e do trânsito de Apucarana também foram acionadas ao local e controlam o tráfego de veículos.





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Foto: Colaboração Foto: Colaboração



