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Câmera de segurança flagra acidente de trânsito em avenida de Apucarana

Mulher que conduzia um GM Corsa foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA); colisão envolveu dois carros

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 09:22:58 Editado em 03.06.2026, 09:24:46
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Uma câmera de segurança flagrou um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (3) na Avenida Governador Roberto da Silveira, na região da Vila São Jorge, em Apucarana (PR). A batida envolveu dois carros - um GM Corsa e um Hyundai HB20.

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Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada ao local e encaminhou uma gestante para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ela era a motorista do GM Corsa. A pessoa que conduzia o HB20 não se feriu.


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Câmera de segurança flagra acidente de trânsito em avenida de Apucarana
AutorAcidente envolveu dois carros na Avenida Governador Roberto da Silveira - Foto: Colaboração

Pelas imagens de monitoramento, é possível ver o HB20 tentando acessar a avenida e colidindo contra o Corsa, que seguia no sentido para o centro de Apucarana. A colisão entre os dois veículos aconteceu em frente à Churrascaria Amigão Brete.

Equipes da Polícia Militar (PM) e do trânsito de Apucarana também foram acionadas ao local e controlam o tráfego de veículos.


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Câmera de segurança flagra acidente de trânsito em avenida de Apucarana
AutorFoto: Colaboração


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acidente de transito Apucarana câmera de segurança GM Corsa Hyundai HB20 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
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