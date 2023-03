Câmera de igreja flagra furto de carro em Apucarana

Da Redação

O furto aconteceu na manhã deste domingo

Uma câmera de segurança registrou o furto de um carro, que estava estacionado no pátio do Santuário São José, na Rua Dom José Marello, em Apucarana, norte do Paraná. O dono do Corsa foi até a igreja participar da missa, na manhã de domingo (26). A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 8h45.

Pela gravação, é possível perceber o ladrão, que usa uma máscara de proteção individual, se aproxima de dois carros que estavam estacionados. Ele disfarça, encosta em um veículo, como se tivesse esperando a melhor hora de agir. Com uma mão, tenta abrir a porta do automóvel branco, porém, o dono co Corsa chega e o criminoso muda o alvo.

Logo que o motorista deixa o veículo, o ladrão de aproxima, consegue abrir a porta e foge com o Corsa. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

Buscas foram efetuadas, mas o carro, até o momento não foi encontrado. O ladrão também não foi preso. A PM registrou a ocorrência.



