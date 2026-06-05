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Câmara vota contas de 2024 do ex-prefeito Junior da Femac na segunda-feira

Tribunal de Contas do Estado recomendou a aprovação do último ano de gestão do ex-prefeito com ressalvas

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 17:28:20 Editado em 05.06.2026, 17:28:15
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Câmara vota contas de 2024 do ex-prefeito Junior da Femac na segunda-feira
Autor Câmara de Apucarana - Foto: Divulgação

A Câmara de Apucarana vota, na sessão da próxima segunda-feira (8), as contas referentes a 2024, último ano de gestão do ex-prefeito Junior da Femac (MDB). O balanço financeiro chega ao plenário amparado por uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), que orientou a aprovação do documento, embora com algumas ressalvas.

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As comissões de Finanças e Orçamento e de Justiça e Redação emitiram pareceres favoráveis à aprovação. No entanto, não houve maioria nos dois colegiados.

Na comissão de Finanças, a aprovação do relatório ocorreu com o voto contrário do vereador Guilherme Livoti (União Brasil). Na Comissão de Justiça, o vereador Moisés Tavares (Avante), nomeado relator, elaborou um documento recomendando a reprovação das contas do ex-prefeito. No entanto, a posição não teve consenso e um novo parecer foi apresentado desta vez pelo vereador Odarlote Orente (PT) pela aprovação e, então, aprovado.

A pauta desta segunda-feira será exclusiva para a votação das contas. A sessão está marcada para começa às 19 horas.

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