Câmara volta do recesso com sessão noturna em Apucarana

A Câmara de Vereadores de Apucarana realiza nesta segunda-feira, 07, a primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar de julho. Conforme decisão da Casa antes do recesso, a sessão será realizada à noite, a partir das 19h30. A mudança está definida conforme o Ato da Presidência 105, de 2023, que leva a assinatura de nove vereadores.

Segundo o presidente da Câmara, vereador Luciano Molina (PL), apenas as primeiras sessões programadas para os meses de agosto a novembro (dias 7 de agosto, 4 de setembro, 2 de outubro e 6 de novembro), serão realizadas à noite. As demais sessões ordinárias, neste período, serão mantidas no horário normal da Câmara, às segundas-feiras, com início às 16 horas.

“A Câmara tem interesse em flexibilizar o horário de funcionamento das sessões para permitir uma maior participação pública. Quem trabalha e não pode acompanhar as sessões, realizadas normalmente no período da tarde, agora terá chance de participar do debate nas sessões que faremos à noite”, explica o presidente.

- LEIA MAIS: Câmara de Apucarana vai debater segurança pública

Luciano Molina ainda informou que essa mudança, restrita apenas às primeiras sessões de cada mês, ao longo do segundo semestre, vai servir como um teste. “Se o fluxo de pessoas nas sessões aumentar e a medida se mostrar realmente positiva para a participação pública, poderemos inclusive discutir a mudança de nosso Regimento Interno para, eventualmente, voltarmos a realizar as sessões apenas no período noturno, como já foi no passado”, disse.

Audiência Pública

A Câmara de Vereadores de Apucarana vai realizar uma audiência pública para debater os problemas de segurança na cidade. O debate está marcado para o dia 23 de agosto, às 19h30, no plenário da Câmara.

O assunto vem à tona em função dos muitos problemas que vêm ocorrendo em Apucarana com aumento de furtos e assaltos ao comércio e residências, incluindo agressões aos cidadãos comuns, envolvendo principalmente moradores de rua.

Para esta audiência pública serão convidados representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), juízes, promotores, enfim, de outros segmentos da sociedade. O debate será feito nos moldes do que foi realizado recentemente em relação ao controle de sons em bares, lanchonetes e similares, principalmente na Rua Osvaldo Cruz.

