Câmara vai realizar sessão ordinária no Colégio Cerávolo

O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Luciano Molina (PL) anunciou durante sessão ordinária desta segunda-feira (27), que nos próximos dias será definida a data para a realização de uma sessão ordinária no Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo, que está comemorando 70 anos de história.

Molina disse que recebeu o pedido por parte da direção da escola, como parte das comemorações e espera que a sessão seja realizada já no mês de abril. Nesta semana, servidores da Câmara devem fazer uma visita ao colégio para conhecer as instalações e verificar a estrutura necessária para acomodação dos vereadores e logística de tecnologia Câmara, como já ocorre em todas as sessões e eventos oficiais do Legislativo Municipal.

De acordo com Molina, esta será a terceira vez apenas que a Câmara faz sessões ordinárias fora de sua sede. Nas duas vezes anteriores, os vereadores também participaram de sessões ordinárias em colégios tradicionais da cidade, o Nilo Cairo e o São José. “É importante para o colégio sediar uma sessão ordinária para marcar as comemorações e sua trajetória. O Cerávolo está entre os 20 maiores colégios do Paraná em número de alunos e é referência histórica em qualidade de ensino para nossa cidade e para toda a região”, ressaltou.

SESSÃO ORDINÁRIA

Sem matérias de Expediente e da ordem do dia, para serem votadas nesta segunda-feira, a 4ª Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura ficou restrita às explicações pessoais e palavras livres dos vereadores. Fizeram uso da palavra os veradores Rodrigo Liévore Recife (União), Tiago Cordeiro (MDB), Franciley Poim (PSD), Lucas Leugi (PP), Moisés Tavares (Cidadania), Mário Felipe (PROS), Mauro Bertoli (União), Marcos da Vila Reis (PSD) e Luciano Molina (PL).

Os vereadores falaram de assuntos diversos, relatando os compromissos de mandato mantidos nos últimos dias, bem como dos projetos e requerimentos que estão apresentando ou que já apresentaram e que estão nos trâmites para serem levados ao plenário nas próximas sessões ordinárias.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Os vereadores devem participar, na manhã desta terça-feira, de audiência pública do Executivo, convocada para a prestação de contas relativas ao último trimestre de 2022. A audiência pública de prestação de contas do Executivo será na Câmara Municipal, com início às 9 horas.

