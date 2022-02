Câmara retorna na segunda-feira com eleição das comissões

Da Redação

Os vereadores retomam as atividades de plenário na segunda

Após o recesso de fim de ano, a Câmara Municipal de Apucarana retoma os trabalhos legislativos na próxima segunda-feira (07.02), às 16 horas. A primeira sessão, que será presidida pelo vereador Franciley Preto, o Poim, será marcada pela eleição das Comissões. No total serão eleitas nove Comissões, sendo sete Permanentes e duas Especiais.

“Estamos começando mais um ano de muito trabalho na Câmara de Apucarana. Continuamos com um grande desafio. A pandemia não acabou”, diz o presidente Poim. Ele lembra que os casos de Covid 19 continuam em alta e há, ainda, a proliferação de casos de contaminação pelo vírus Influenza H3N2.

Diante do quadro, o presidente do Legislativo diz que os cuidados serão redobrados para segurança de todos. Poim anuncia que as sessões serão presenciais e abertas à população, porém, será reduzido o número de pessoas em plenário. “Vamos manter o distanciamento entre o público e entre os parlamentares. O uso de máscara, tanto nas dependências do prédio como em plenário, continuará sendo obrigatório. Temos disponível álcool em gel em todos os departamentos e no plenário. Pedimos a colaboração de todos para que tudo caminhe bem. Vamos ter um número limitado de pessoas, pois o plenário é pequeno e temos que evitar aglomerações”, alerta o presidente.

SESSÃO ORDINÁRIA

No início da primeira sessão, será feita a leitura de projetos, requerimentos e indicações que deverão tramitar. “São projetos dos vereadores, vereadora e do Executivo, que já foram protocolados. Na sessão do dia 14 de fevereiro, a segunda de 2022, as matérias deverão constar na pauta do dia. Nesta primeira vamos somente eleger as Comissões”, reforça.

A sessão desta segunda-feira, dia 07.02, será transmitida ao vivo, a partir das 16 horas, pelo site oficial da Câmara Municipal de Apucarana, www.apucarana.pr.leg.br , pelo Canal oficial da CMA no YouTube https://www.youtube.com/user/cmapucarana, e pelo facebook https://www.facebook.com/camara.apucarana.

A Sessão também pode ser acompanhada no prédio do Legislativo: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25. Entrada no plenário com público reduzido, seguindo protocolo de segurança sanitária.