Câmara retoma sessão de votações em Apucarana, com cobranças

Sob a presidência do vereador Franciley Preto Godói Poim (PSD), a Câmara de Apucarana realizou na tarde desta segunda-feira (14) a segunda sessão ordinária de 2022. Desta vez houve discussão e votação de matérias. É que a sessão de segunda-feira passada, a primeira ocorrida logo após o recesso, foi destinada apenas à eleição das comissões e prestação anual de contas referentes ao exercício de 2021.

Nesta segunda-feira, vereadores aproveitaram o encontro para discutir os principais problemas do município e apresentar sugestões, além de comentarem sobre as eleições gerais de 2 de outubro deste ano, principalmente no tocante à importância de Apucarana eleger seus representantes na Câmara Federal e Assembleia Legislativa.

Quanto aos principais problemas da cidade, vereadores cobraram melhorias no trânsito urbano, com a construção de mais rotatórias, faixas elevadas e lombadas eletrônicas em pontos críticos, além de mais sinalização. “Temos que fazer algo mais para conter o excesso de velocidade nas ruas de Apucarana”, afirmou o vereador Luciano Molina (PL).

O vereador Luciano Facchiano (PSB) pediu a construção de uma faixa elevada na Rua Talita Bresolin, nas imediações do Espaço das Feiras, para que os pedestres possam cruzar essa via com segurança ao se dirigirem à feira. Na semana passada, uma idosa foi atropelada por uma moto naquele ponto.

O vereador Tiago Cordeiro de Lima (MDB) defendeu a necessidade de criação de uma secretaria municipal de trânsito. Segundo ele, a cidade cresceu bastante e já precisa de uma secretaria específica para cuidar de todos os problemas neste setor.

Da mesma forma, vereadores cobraram melhorias no transporte coletivo urbano, com a construção de mais pontos de ônibus padronizados e colocação de mais circulares em horários de pico e nos finais de semana. O vereador Marcos da Vila Reis (PSD) reclama que os moradores dos distritos de Vila Reis e Pirapó estão sem ônibus nos finais de semana à noite. Já os vereadores Lucas Leugi (PP) e Moisés Tavares (Cidadania) pedem mais qualidade neste tipo de serviço prestado à população.

O presidente Poim lembrou que este é um ano esportivo e eleitoral. Neste aspecto, pediu aos companheiros de Legislativo para que respeitem uns aos outros no decorrer do período. “Que haja respeito um com o outro durante as sessões, nada de levar as coisas pelo lado pessoal”, advertiu.

Antes da sessão, o diretor geral do campus da Universidade Tecnológica Federal (UTFPR), professor Marcelo Ferreira da Silva, fez uma apresentação dos 15 anos da instituição em Apucarana. Sessão teve duração de duas horas.

Por, Edison Costa