Da Redação

Câmara reconhece trabalho do Samu de Apucarana na pandemia

A Câmara de Apucarana aprovou na segunda-feira (27) a entrega de Moção de Aplausos a toda equipe do Samu-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência pelo trabalho redobrado que tem prestado à população de Apucarana e da região durante o período da pandemia.

continua após publicidade .

A moção é de autoria do vereador Luciano Facchiano (PSB), ao destacar o importante apoio que esses profissionais têm prestado no atendimento e transporte de pacientes às unidades hospitalares, sem deixar de lado as outros socorros de urgência e emergência que ocorrem no dia a dia. “Não sou eu quem está oferecendo essa moção de aplausos, é toda a Câmara de Vereadores, em reconhecimento ao empenho desses profissionais em salvar vidas”, justificou Facchiano.

Para falar sobre a estrutura e as atividades do Samu Regional, usaram da Tribuna Livre da Câmara a coordenadora geral e coordenadora médica Vera Lúcia Lorenzon e o coordenador de enfermagem Miqueias Romagnoli. De acordo com eles, a unidade tem 52 pessoas no seu quadro de pessoal entre profissionais de saúde e colaboradores e atende a 17 municípios.

continua após publicidade .

Segundo Vera Lúcia Lorenzon, o Samu tem tido altos e baixos no seu trabalho no dia a dia, ao longo desses quase dois anos de pandemia, porém sem deixar de cumprir a sua função de salvar vidas. “Tivemos muito medo de levar essa dor da pandemia para dentro de casa, mas graças a Deus não tivemos nenhuma baixa”, disse Vera Lúcia.

A médica manifestou preocupação com os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, período em que as famílias viajam em férias e se confraternizam. “As pessoas vão estar em férias, mas o vírus não, o vírus ainda vai estar por aí”, afirmou, pedindo que as pessoas continuem tomando todos os cuidados necessários de prevenção e combate ao coronavírus. Vera Lúcia convidou o presidente da Câmara, Franciley Preto Godói Poim (PSD) e todos os vereadores para conhecerem as instalações e toda a estrutura do Samu.