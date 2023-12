Câmara recebe iluminação em apoio à campanha Dezembro Laranja

Em apoio à campanha Dezembro Laranja, a fachada da Câmara Municipal de Apucarana ganhou nova cor. A ação visa prevenir e detectar precocemente o câncer de pele, que segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), é o tipo mais frequente no Brasil.



Para o presidente Luciano Molina (PL), que conta com o apoio dos demais vereadores, a ação reforça a importância da prevenção, da realização de exames periódicos e do diagnóstico precoce para o tratamento da doença. “Estamos unidos em mais uma luta para conscientizar a comunidade sobre a prevenção e diagnóstico precoce deste tipo mais comum de câncer no Brasil e no mundo. Vamos nos cuidar”, ressalta.

Os cuidados vão além do uso de filtro solar. É preciso ter atenção aos horários corretos para se expor ao sol, evitando ampla exposição no intervalo entre 10 e 16h, além do uso de roupas e acessórios adequados (chapéu, boné, óculos, roupas com proteção ultravioleta, guarda-sol e sombrinha).

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), as estimativas de incidência do câncer de pele não melanoma em 2020 foi de 176.930, sendo 83.770 homens e 93.160 mulheres. Já para o tipo melanoma a estimativa, neste mesmo período, foi de 8.450, sendo 4.200 homens e 4.250 mulheres. O câncer de pele mais frequente no Brasil é o não melanoma e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país.

Fique de olho

A exposição prolongada e repetida ao sol aumenta o risco para o câncer de pele.Os principais sintomas do câncer de pele são: surgimento de manchas que coçam, descamam ou que sangram. Sinais ou pintas que mudam de tamanho, forma ou cor. Ou ainda feridas que não cicatrizam em 4 semanas. Assim que perceber qualquer sintoma ou sinal, procure um médico.

Com informações do Ministério da Saúde.

