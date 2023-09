Câmara realiza sessão de homenagens em Apucarana

Conforme projeto experimental implantado pela Mesa Diretora, a Câmara de Vereadores de Apucarana, que normalmente se reúne no período da tarde, voltou a realizar sessão ordinária na noite desta segunda-feira (4). De acordo com cronograma estabelecido pelo presidente do Legislativo, vereador Luciano Augusto Molina Ferreira (PL), as sessões noturnas serão realizadas toda primeira segunda-feira do mês até novembro. A primeira foi realizada no começo de agosto.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Paraná lança campanha de arrecadação de brinquedos

Segundo Molina, o objetivo é permitir que mais pessoas da comunidade possam acompanhar as sessões, levando-se em conta que à noite a maioria daqueles que se interessam pelos trabalhos do Legislativo tem mais tempo para acompanhar as reuniões. Se der certo, as sessões noturnas poderão ser implantadas definitivamente no próximo ano.

continua após publicidade

No encontro desta segunda-feira, vereadores aproveitaram para homenagear várias pessoas com moções de aplausos e diplomas de mérito em tarefas comunitárias, conforme projetos de lei aprovados. São pessoas ou entidades que que têm se destacado pelo trabalho ou profissão que exercem no município.

O vereador Tiago Cordeiro de Lima (MDB), por exemplo, fez a entrega de moções de aplausos para Willian Rafael de Matos Douhei, Sidnei Santana, Pablo Aparecido Rocha Pereira, Sandro César dos Santos, Luciano Ribeiro, Helmiro Lucas Neto e Fred Willian Franzão.

O vereador Lucas Leugi (PP) entregou moção de aplausos para Adenilson de Souza, presidente da Associação de Futebol Feminino (Affa). Já o vereador Rodrigo Liévore Recife (União Brasil) homenageou também com moção de aplausos Anacleto Romagnolli Filho.

continua após publicidade

O vereador Moisés Tavares Domingos (Cidadania) entregou diploma de mérito em tarefas comunitárias ao empresário Wanderlei João Faganello e outros, representando a governança do projeto Conecta Apucarana. Idêntico diploma foi entregue pelo ex-vereador Gentil Pereira ao mestre conselheiro do Capítulo Ordem Demolay de Apucarana, Enzo Tagliari Fortuna.

Na pauta de votação, a Câmara de Apucarana aprovou em segundo turno quatro projetos de lei, um projeto de decreto legislativo e quatro requerimentos.

Entre os projetos de lei, destaca-se o dos vereadores Luciano Molina e Tiago Lima, que autoriza o Município a implantar a prática da telemedicina na saúde pública local. Outro projeto, de Lucas Leugi, concede o título de Cidadão Honorário do Município ao delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues.

Já o vereador Mauro Bertoli (União Brasil) apresentou três requerimentos endereçados aos organismos de segurança pública do Estado sugerindo que os 59 novos soldados militares que estão concluindo cursos de formação no 10º Batalhão de Polícia Militar de Apucarana sejam mantidos na cidade e região.

Siga o TNOnline no Google News